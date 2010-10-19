Янукович обіцяє покарати чиновників, які спіймаються на фальсификаціях

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ попереджає чиновників про відповідальність за порушення права громадян на вільне волевиявлення.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Я дуже зацікавлений, щоб ці вибори дійсно були прозорими, демократичними, і люди відчули, що ми живемо у сучасній демократичній країні», – сказав В.ЯНУКОВИЧ сьогодні у Рівному в інтерв’ю журналістам.

«Тому сьогодні я хочу підняти рівень відповідальності чиновників – тих, хто має відношення до цих виборів, і сказати: якщо будуть зафіксовані ті чи інші порушення, чи адміністративний тиск з боку представників влади, – як мінімум, я цих людей звільню з роботи. Вони не повинні заважати людям голосувати. Вони не повинні заважати волевиявленню людей», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що натомість чиновники зобов’язані, згідно з чинним законодавством, створити всі умови для того, щоб вибори відбулися спокійно та прозоро.

Водночас глава держави констатував, що на сьогодні в країні є політичні сили, які «вже втратили і втрачають довіру українського народу».

«Вони вже сьогодні упереджено говорять про якісь фальсифікації, щоб потім виправдатися перед виборцями, чому у них такий низький рейтинг», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Вкотре, констатував Президент, ці політичні сили хочуть за рахунок такого авантюрного підходу ввести суспільство в обману. «І вони це роблять не тільки всередині країни – вони ганьблять державу за її межами: їздять в європейські країни, розповідають про те, чого в Україні нема», – додав В.ЯНУКОВИЧ.

Від таких кроків, зазначив Президент, страждає імідж нашої держави. Вочевидь, зауважив глава держави, одна справа – думати про власні політичні амбіції, і зовсім інша – піклуватися про майбутнє країни та її громадян.

«Ми будемо наводити лад у країні. Ми наведемо порядок. Кожна людина буде захищена Законом. Ми знімемо принцип політичної доцільності. Натомість працюватиме принцип верховенства права», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також підкреслив, що сьогодні пропонує усім сторонам партнерство, конструктивну роботу на користь держави та її інтересам, незважаючи на колір політичних сил.