Литвин - депутатам: всі ви хочете цього рішення

Народний депутат України Сергій САС (фракція БЮТ) заявив, що при розгляді питання і ухваленні парламентом рішення щодо направлення до Конституційного Суду законопроекту «Про внесення змін до Конституції України» (щодо проведення чергових виборів народних депутатів, Президента, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) було порушено законодавство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.САС заявив на засіданні парламенту.

«Шулерство політичне дійшло до крайньої межі», - сказав С.САС.

За його словами, одні й ті ж списки народних депутатів до законопроекту були представлені як у першому законопроекті змін до Конституції, результати голосування за який щодо направлення до КС були скасовані, так і під законопроектом, який парламент 19 жовтня вирішив направити до КС.

С.САС наголосив, що у перехідних положеннях змін до Конституції, які ВР сьогодні направила до КС, містяться норми, що суперечать ст. 103 Конституції України.

У відповідь голова парламенту Володимир ЛИТВИН наголосив, що під час голосування «абсолютно і вичерпно» було дотримано норми Регламенту Верховної Ради.

Звертаючись до народних депутатів, він сказав: «40 депутатів (за направлення законопроекту змін до Конституції проголосувало 260 народних депутатів, а для ухвалення остаточного рішення необхідно мінімум 300 народних депутатів – УНІАН), я прошу підготуватися до голосування, коли будемо приймати остаточне рішення».

«Бо всі ви хочете, щоб це рішення було прийнято. Я думаю, що ви це добре всі розумієте», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, учора Верховна Рада України направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлено дати проведення чергових виборів Президента та народних депутатів.

У перехідних положеннях закону встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента – в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).