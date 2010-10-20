БЮТ проситиме Чехію не видавати Данилишина

Питання щодо екстрадиції колишнього міністра економіки України Богдана Данилишина має бути вирішене вже найближчим часом.

Про це повідомила Радіо "Свобода" речниця поліції Чеської Республіки Павла Копецка.

Вона зазначила, що Данилишина затримали увечері 18 жовтня. За її словами, питання щодо екстрадиції колишнього українського чиновника має бути вирішене вже найближчим часом.

"У картці Міжнародного розшуку було вказано, що громадянин підозрюється у злочині, а саме в порушенні чинного законодавства при управлінні чужим майном, який був скоєний у 2007 році. Згодом має бути вирішено, чи він буде переданий в Україну в руки української юстиції", - сказала речниця чеської поліції.

Між тим, у Блоці Юлії Тимошенко називають справу проти Данилишина політичною.

Так, нардеп від БЮТ Сергій Власенко в інтерв`ю Радіо "Свобода" зазначив, що наразі бютівські правники зв`язуватиметься з адвокатами Данилишина. В разі необхідності, чеській стороні будуть надані докази політичності цієї справи.

"Кожен депутат від БЮТ, кожен член партії "Батьківщина" буде готовий надати всю ту інформацію, яка в нього є, щоб підтвердити, що ця справа носить політичний характер", - заявив Власенко.

"За такі самі дії чиновники уряду Януковича-Азарова зараз отримують подяки. Вони всіляко піарять так званий аудит, який на тих самих умовах залучений в Україну. За такі самі дії Богдана Данилишина роблять спробу кинути до в`язниці", - сказав БЮТівець.

У свою чергу, представники чинної влади звинувачення опозиції відкидають.

"Якби він (Данилишин) вважав, що він не має відношення до тих чи інших махінацій, він би з`явився і дав свідчення щодо тих чи інших питань. Тепер, після його затримання, ми зможемо з`ясувати питання, які без участі Данилишина перевірити не можна", - сказав радіо депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко.

Як стало відомо 19 жовтня, Данилишина, який перебував у розшуку, затримали у Чехії.

Екс-міністра економіки уряду Юлії Тимошенко звинувачують за статтею 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою чи службовим становищем. Йому інкримінують завдання збитків державі в особі Міністерства оборони майже на 14 мільйонів гривень через неефективне та надмірне витрачання державних коштів при державних закупівлях.

У Генеральній прокуратурі України заявили, щопроцедура екстрадиції Данилишина уже розпочата, відповідні документи відправлені чеським колегам.

Українська правда