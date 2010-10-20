БЮТ заблокував трибуну і президію ВР

Народні депутати від БЮТ заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі ВР розміщено плакати з написами: «Вбивчі ціни і тарифи – вже сьогодні!», «Економічний провал – уже сьогодні!», «Уряд, зупини емісію – причину різкого зростання цін», «Політика влади: багатим – усе, бідним – високі тарифи».

Двері, які ведуть до президії парламенту, заблоковано кріслами. Депутати від БЮТ, що перебувають у президії, читають газети і спілкуються між собою.