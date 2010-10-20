Заступник генпрокурора розповів, як «вирахували» Данилишина

Екс-міністра економіки України, академіка Богдана ДАНИЛИШИНА було затримано в Чехії з документами на своє ім`я при зверненні за допомогою до лікувальної установи.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ.

«Чеська поліція затримала його при зверненні до лікувальної установи», - сказав В.ЗАНФІРОВ.

Він повідомив, що Б.ДАНИЛИШИНА буде екстрадовано до України після відповідного рішення чеського суду, засідання якого відбудеться в терміни, встановлені місцевим законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня від Національного центрального бюро Інтерполу Чеської Республіки надійшло повідомлення про те, що громадянин Б.ДАНИЛИШИН, який перебував у міжнародному розшуку, затриманий на території цієї країни.

Як повідомив Департамент зв`язків з громадськістю МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”.

“Він, працюючи на посаді міністра економіки України, був відповідальною особою за забезпечення виконання міністерством функцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань координації державних закупівель. Використовуючи свій службовий статус і порушуючи передбачені чинним законодавством вимоги, Б.ДАНИЛИШИН сприяв службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю в застосуванні неконкурентного способу закупівлі. Наслідком цих дій стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, завдало збитків держави в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 мільйона гривень”, - повідомляв ДЗГ МВС України.