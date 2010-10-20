Регіонали просигналізували Азарову, що секонд-хенд чіпати не варто

Фракція Партії регіонів вважає недоцільним на даному етапі забороняти ввезення секонд-хенду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, під час обговорення даного питання на засіданні фракції думки народних депутатів розділилися.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що “ми подали сигнал, в тому числі й уряду, що на даному етапі вважаємо недоцільним робити повну заборону по цьому напрямку”.

Він висловив сподівання, що під час розгляду проекту Податкового кодексу в другому читанні позиція “регіоналів” буде врахована. (Верховна Рада 4 листопада планує розглянути у другому читанні проект Податкового кодексу – УНІАН).

В інтерв’ю журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК повідомив, що у нього відбулася розмова з представникам асоціації, яка представляє імпортерів секонд-хенду. Він висловив думку, що врегулювати діяльність продавців та імпортерів секонд-хенду доцільно було б окремим законопроектом щодо єдиного митного тарифу, оскільки це питання не стосується Податкового кодексу.

Водночас, за словами В.ХОМУТИННІКА, ця позиція ще обговорюватиметься на засіданнях комітету з питань податкової та митної політики, а парламент ухвалить остаточне рішення.

Як повідомляв УНІАН, у проекті Податкового кодексу передбачається заборона імпорту секонд-хенду. Автором цієї норми є Державний комітет регуляторної політики та підприємництва, представники якого неодноразово називали діяльність секонд-хендів прикриттям для контрабанди та конкурентом вітчизняній легкій промисловості.

Сьогодні перед будівлею парламенту близько 300 осіб протестували проти намірів уряду заборонити ввезення секонд-хенду.