Нардеп думає, що в цирк під куполом Верховну Раду перетворює влада

Влада навмисно дискредитує Верховну Раду України.

Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ), коментуючи направлення парламентом до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

«Влада вже не вперше доводить до абсурду роботу Верховної Ради України, - заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ. - Нещодавно Кабмін подав до парламенту проект державного бюджету на 2011 рік і відразу ж, вступивши у змову з головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ, по-тихому, не запитавши думки інших 449 депутатів, повернув цей, мабуть, дуже недопрацьований документ назад».

Як відзначив депутат, вчора провладна більшість направила до КС законопроект про внесення змін до Конституції України щодо дати виборів Президента і Верховної Ради. «При цьому більшість в парламенті ще раз продемонструвала, що для них закон - як дишло. Адже коли владі потрібно, вона не бере до уваги принцип неретроактивності правової норми в часі, а коли це зачіпає їхні шкурницькі інтереси, більшість відразу ж згадує, що закон не має зворотної сили», - заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Таким чином, вважає депутат, влада навмисно дискредитує Верховну Раду як законодавчий орган країни, «перетворюючи її на цирк під куполом». Мета цих дій – «підірвати довіру народу до цього органу, виправдавши зосередження всіх владних повноважень в одних руках», вважає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2010 р. Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлені дати проведення чергових виборів Президента і народних депутатів.

За ухвалення відповідної постанови «Про включення до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України VI скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів і його направлення до Конституційного Суду України» проголосували 260 народних депутатів із 419, зареєстрованих в сесійному залі.

Як відзначив голова Тимчасової спеціальної комісії ВР з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства у зв`язку з рішенням Конституційного Суду про скасування політичної реформи Адам МАРТИНЮК, запропонованими змінами передбачається, що чергові вибори народних депутатів відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень Верховної Ради, а чергові вибори Президента - в останню неділю березня п`ятого року повноважень.

Крім того, передбачено, що місцеві вибори також відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень ВР АРК, сільських, селищних, міських районних і обласних рад. За словами А.МАРТИНЮКА, в Перехідних положеннях закону чітко встановлено, що чергові вибори до ВР відбуваються в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента – в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).

Водночас, згідно із Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV.