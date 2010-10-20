В Європарламенті - 6 проектів резолюції щодо України

Європейський парламент на засіданні у четвер, 21 жовтня, планує схвалити резолюцію щодо України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, згідно з сайтом Європарламенту, на сьогодні представлено 6 різних проектів резолюції від різних політичних груп Європарламенту.

Найбільш критичним є проект резолюції, підготовлений представниками групи народних партій.

У ньому, зокрема, пропонується висловити стурбованість зростанням недемократичних і авторитарних тенденцій в Україні, концентрацією влади і спробами монополізації влади однією політичною партією, втручанням СБУ у внутрішні політичні справи, зростанням кількості звинувачень у можливих фальсифікаціях на майбутніх місцевих виборах, а також звинувачень у тиску на ЗМІ, повідомленнями неурядових громадських організацій про жорстокий зрив акцій протесту. Крім того, «народники» пропонують закликати українську владу утриматися від призначень на державні посади людей, які можуть мати конфлікти інтересів, а також закликати до проведення конституційної та судової реформи.

Стурбованість ситуацією в ЗМІ й майбутніми виборами пропонується в різній формі висловити практично в усіх проектах резолюції, представлених депутатами. Тільки група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів у своєму проекті резолюції пропонує лише висловити надію на те, що місцеві вибори пройдуть вільно й чесно.

У тій або іншій мірі в усіх проектах резолюції пропонується відзначити важливість посилення відносин між Європейським Союзом і Україною. При цьому в проекті резолюції, представленому групою Європейських консерваторів і реформістів пропонується відзначити право України подати заявку на членство в ЄС, у проекті групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів пропонується вітати заяви лідерів України про прагнення до євроінтеграції; група Альянсу лібералів і демократів пропонує визнати Україну європейською країною, група об`єднаних лівих – підтримати європейські прагнення українців; група «зелених» - підкреслити важливість посилення європерспективи України, а група народних партій – підкреслити важливість співпраці в «Східному партнерстві», а також важливість створення безвізового режиму й зони вільної торгівлі, за умови виконання Україною необхідних вимог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері Європарламент проведе дебати щодо України за участю Верховного представника ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН, а голосування резолюції відбудеться 21 жовтня.