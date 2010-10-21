Польський депутат боїться зашкодити "нашим друзям" в Україні

Депутат Європарламенту Міхал Томаш КАМІНСЬКІ (група європейських консерваторів і реформістів, Польща) вважає, що запропонована резолюція, проект якої узгоджений шістьма групами Європарламенту, може відвернути Україну від Заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі під час обговорення ситуації в Україні.

“Ця резолюція не допомагає нашим друзям в Україні. Вона насправді схилить Україну в бік Росії з таким, наприклад, аргументом, що для України немає місця у західному світі”, - заявив М.КАМІНСЬКІ.

Водночас, на його думку, Євросоюз має захищати і підтримувати “прагнення до незалежності людей України, європейські цінності та права людини”.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. 21 жовтня Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції стосовно України.