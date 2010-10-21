Комуністи протестують проти фальсифікацій виборів у Донецьку

Сьогодні, 21 жовтня, в Донецьку комуністи проведуть протестну акцію, вимагаючи припинити фальсифікації на майбутніх виборах до місцевих органів влади, які «фактично почалися».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обкому Комуністичної партії України, акція розпочнеться о 9.00 біля будівлі Донецької обласної держадміністрації.

Під час акції відбудеться брифінг першого секретаря Донецького обкому КПУ, народного депутата Миколи КРАВЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня М.КРАВЧЕНКО на прес-конференції в Донецьку повідомив, що 17 жовтня помер кандидат на посаду міського голови Макіївки від Комуністичної партії України Віктор Жабін.

За словами М.КРАВЧЕНКА, на померлого кандидата чинився сильний тиск у зв`язку з його участю у виборах. «У Макіївці вчора помер кандидат від Комуністичної партії на посаду міського голови Жабін Віктор Васильович. Ми можемо констатувати, що на нього чинився тиск величезний: були телефонні дзвінки, а за день до смерті до нього приходили двоє осіб, після чого у нього стався напад, і він у лікарні помер», - заявив М.КРАВЧЕНКО.

Раніше в Донецькій області обстріляли машину Приліснянського сільського голови, представника КПУ. Комуністи пов`язують цей замах також з їхньою участю у місцевих виборах.