У Тернополі підприємці пробилися на сесію обласної ради

Близько 400 осіб пікетують у Тернополі обласну раду та облдержадміністрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протесту тримають плакати з написами: «Державо, підтримай малий та середній бізнес», «Невже ми не потрібні державі?», «Ні касовим апаратам», «Ми за єдиний податок», а також прапори партій «За Україну!», «Фронт Змін», «Свобода» та КУН.

У своїх виступах пікетувальники критикують проект Податкового кодексу, а також виступають проти змін закону про мови. Голова асоціації підприємців Тернопільщини Олег ЗАГОРОДНИЙ у розмові з кореспондентом УНІАН зауважив, що підприємці, які організували пікет, відмежовуються від політичних партій, які також прийшли на акцію. «Вони побачили, що 6 жовтня нас тут було кілька тисяч і вирішили сьогодні цим скористатися», - зазначив він і додав, що підприємці підтримують вимоги суспільства щодо мовного питання. За його словами, участь у пікеті беруть члени асоціації підприємців Тернопільщини, незалежної ради підприємців Тернопільщини, організацій, які відстоюють інтереси підприємців «Захист справедливості» та «Громадська альтернатива», а також таксисти, представники торгових центрів та універмагу. Підприємці висунули вимогу до Верховної Ради зупинити введення в дію Податкового кодексу, організувати зустріч народних депутатів у їх виборчих округах з представниками малого бізнесу з метою врахувати пропозиції останніх, а також призначити у Верховній Раді відкриті слухання з питань доопрацювання Податкового кодексу із залученням представників підприємництва.

Наразі представники пікетувальників запросили на сесію обласної ради, на якій заплановано прийняти звернення до керівництва держави щодо неприпустимості прийняття нового Податкового кодексу.