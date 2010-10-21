Янукович планує зустрітися з опозицією: хочу їх послухати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від керівників областей забезпечити рівні умови для всіх учасників виборів до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з керівниками обласних державних адміністрацій в Адміністрації Президента.

«Ви маєте створити рівні умови для всіх учасників виборчого процесу. Це моя вимога», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що влада не повинна втручатися у виборчий процес, а має лише допомагати всім без винятку політичним силам. В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що розуміє, що сьогодні багато проблем в регіонах пов’язані з політичною боротьбою, але він не хотів би все списувати на цю боротьбу. «Є випадки, коли представники влади втручаються у виборчий процес», - сказав Президент, зауваживши, що це є неприпустимим. Він закликав губернаторів не лише забезпечувати всіх учасників виборів приміщенням та іншим необхідним, а й сприяти всім без винятку у ведені кампаній. «Ми знаємо, що політики напередодні виборів починають включати можливі і неможливі швидкості, щоб набрати рейтинг і ви повинні створити їм умови», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На думку глави держави, керівники областей також мають опікуватися тим, щоб виборці прийшли на виборчі дільниці в день голосування.

Він також зауважив, що вже зустрічався з представниками різних політичних сил і наступного тижня планує провести подібні зустрічі, як з тими, що представляють більшість у парламенті, так і меншість. «Я хочу їх послухати», - сказав Президент.

Він закликав губернаторів провести аналогічні зустрічі з політичними силами в регіонах. «Зберіть у себе представників всіх політичних партій разом чи індивідуально, поспілкуйтеся і зніміть всі питання, якщо вони є», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він попередив, що не повинно бути жодного випадку, коли голова обласної чи районної адміністрації відмовив учасникам виборів у вирішенні того, чи іншого питання.

Глава держави наголосив, що вибори мають пройти чесно, демократично, вільно і для цього мають бути створені всі умови.

Звертаючись до губернаторів В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що у кожного на столі має лежати закон про місцеві вибори. «Щоб ви чітко орієнтувалися і йшли чітко в руслі закону», - сказав Президент.

«Там, де будуть порушення чи зловживання, я миттєво відреагую», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що вибори 31 жовтня є іспитом для влади: «це буде, як кажуть, іспит для влади, який ми маємо успішно пройти».