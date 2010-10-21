Генпрокуратура готує документи на екстрадицію Данилишина

У прес-службі Генеральної прокуратури України не володіють інформацією, де саме в Чехії і за яких обставинах було затримано колишнього міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА.

Як повідомив у коментарі УНІАН начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО, "нас не інформували, де його затримали". Більше того, додав він, Генпрокуратура не займалася розшуком і затриманням Б.ДАНИЛИШИНА - вона давала на це відповідне доручення правоохоронним органам.

За словами Ю.БОЙЧЕНКА, наразі ГПУ розпочала підготовку необхідних документів для процедури екстрадиції екс-міністра в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц. р. заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ заявив, що екс-міністр економіки України, академік Б.ДАНИЛИШИН був затриманий 18 жовтня в Чехії під час звернення по допомогу до лікувальної установи.

Тим часом адвокат колишнього міністра економіки України Степан УКРАЇНЕЦЬ заявив у коментарі УНІАН, що Б.ДАНИЛИШИН сам вирішив зустрітися з українськими слідчими, і добровільно прийшов на цю зустріч у Посольство України в Чехії у супроводі адвокатів. Адвокат підкреслив, що затримання Б.ДАНИЛИШИНА відбулося прямо на території Посольства.

Водночас, у Посольстві України в Чехії не підтверджують, що у понеділок, 18 жовтня, їх відвідували слідчі Генеральної прокуратури України, екс-міністр економіки Б.ДАНИЛИШИН і його адвокати.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “обвинувачується у здійсненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”.