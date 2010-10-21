У ГПУ результатів "аудиту Тимошенко" ще не бачили, але підхід уже подобається

Висновок іноземних юридичних компаній, які проводили аудит ефективності використання бюджетних коштів в Україні, ще не надходив до Генеральної прокуратури України.

Про це повідомив заступник генпрокурора Віктор ЗАНФІРОВ в інтерв`ю журналу «Профіль».

Також В.ЗАНФІРОВ схвалив рішення Кабміну про залучення до перевірки іноземної компанії. «Коли чиновника, що прокрався, беруть за живе, він негайно починає кричати про політичні репресії. Причому чим більше вкрав – тим голосніше кричить. Тому уряд вибрав дуже правильний шлях, звернувшись до незалежних зарубіжних експертів», – заявив заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня міжнародні аудитори заявили, що виявили факти нецільового використання коштів державного бюджету й шахрайства за участю представників уряду Юлії ТИМОШЕНКО. Про це заявили представники фірм, які здійснювали аудит, - Trout Cacheris, PLLC і Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, за участю Kroll, Inc.

«Розслідування виявило докази нецільового використання державних коштів і шахрайства за участю посадовців попереднього уряду України, деяких міністерств і приватних компаній», - йдеться в звіті за результатами аудиту.