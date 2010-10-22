Експерт заспокоїв: із кораблів ЧФ РФ на щось здатні менше половини

Експерти вважають, що чисельність кораблів Чорноморського флоту РФ в Україні не буде зростати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції на тему “Нові аспекти перебування ЧФ РФ на території України та активізація міжнародних процесів в регіоні”.

“Щодо питання про нібито збільшення кількості кораблів ЧФ РФ в Україні, то це абсолютна фікція, оскільки фактично відбуватиметься не збільшення, а зменшення чисельного складу ЧФ РФ”, - сказав директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій ТОЛСТОВ.

За його словами, на сьогодні близько 120 з 300 кораблів Чорноморського флоту можуть виконувати бойові та допоміжні завдання. Експерт зазначив, що більшість кораблів ЧФ, які стоять на причалах у Севастополі, відпрацюють свій технічний ресурс до 2015-2017 років.

“Якщо йдеться про плани, озвучені військовим керівництвом Військово-морського флоту Росії, то йдеться про будівництво від 10 до 20 кораблів класу “корвет” або “фрегат”, які будуть розміщуватися на ЧФ або шляхом переведення з інших флотів, або шляхом побудови на верфях, які Росія зараз має у Сєвєродвінську”, - сказав С.ТОЛСТОВ.

Щодо програми будівництва російських військових кораблів на Миколаївському суднобудівному заводі, то експерт зауважив, що поки що це питання перебуває у стадії розгляду. Він також відзначив, що Чорноморський флот на сьогодні має певний дефіцит крейсерів і кораблів більш потужного класу.

“Таким чином, про збільшення кількості кораблів ЧФ мова не йде”, - зазначив С.ТОЛСТОВ.

Директор інформаційно-аналітичного центру “Перспектива” Павло РУДЯКОВ, у свою чергу, сказав, що Росія зараз не має кораблів, які б могли посилити Чорноморський флот. “Мені здається, що якогось безпосереднього, прямого впливу на загальну ситуацію в регіоні і взагалі на проблему перебування ЧФ в Україні збільшення чисельності плавзасобів не матиме”, - сказав він.

Експерт наголосив, що збільшення кількісного складу ЧФ Росії - це поки що ідея російського політичного і військового керівництва. “Я думаю, що згодом, причому це буде у короткостроковій перспективі протягом 2-3 років, зміниться ця концепція і буде йти процес не збільшення, а зменшення кількісного складу плавзасобів у рамках ЧФ, але, можливо, буде поставлено завдання підвищення ефективності цього складу”, - додав П.РУДЯКОВ.