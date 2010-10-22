Табачник відправив Андруховича, Забужко і Жадана шляхом Достоєвського

Жодного українського письменника минулого чи сучасності з Толстим чи Достоєвським “навіть порівняти неможливо”. Саме таке заявив міністр освіти Дмитро Табачник в інтерв`ю Zaxid.net, відповідаючи на питання, чи не є його заява про те, що в навчальних закладах не повинні вивчати творів сучасних українських письменників помстою за виступи проти Табачника Сергія Жадана, Юрія Андруховича та Оксани Забужко.

Міністр підтвердив, що “в жодному підручнику перелічених вами трьох письменників немає в обов’язковому шкільному курсі. В додатковому – є, в нормативному підручнику – ні”. На його думку, це цілком відповідає світовій практиці й не є позбавленням дітей можливості “знайомитися з моральними авторитетами”.

“Толстой і Достоєвський були моральними авторитетами для суспільства останньої чверті XIX – початку XX століття. Є вони моральними авторитетами і сьогодні”, - пояснив свою позицію Табачник. “Але ж за життя їх не вивчали в гімназичному курсі, і це не завадило ані суспільству «знайомитися з моральними авторитетами», ані самим авторитетам набути світового значення”. На додачу до цього міністр порекомендував: “Нехай Забужко, Андрухович і Жадан йдуть тим самим шляхом. Я не буду втручатися в програму по літературі. Але я висловив свою власну думку, і зараз кажу: підручники з літератури старших класів і без того надзвичайно переобтяжені, щоб вписувати у програму кожного охочого українського літератора”.

Втім варто нагадати, що принаймні один зі згаданої міністром трійці – Сергій Жадан ще в 2007-му році "воював" з міністерством освіти, вимагаючи виключення зі шкільної хрестоматії української літератури своїх поезій. “Як на мене, це доволі стрьомна ідея – включати письменників, які активно пишуть, до шкільної програми”, - пояснював свою точку зору Жадан, - “Це просто відбиває інтерес у школярів до читання літератури загалом... Я хочу щоб мене читали, а не вивчали”. До того ж письменник обурювався тим, що чиновники міносвіти “не попереджають авторів, коли беруть їхні твори, вони зовсім не радяться, що брати і як брати. А коли їм на це вказуєш, то ведуть себе цілковито по-хамськи і звинувачують тебе в неадекватності...”