БЮТ проситься на «концерт» до Кисельова

Кисельову пропонують запросити представника БЮТ на програму «Велика політика» за участю голови КРУ

Київ. 22 жовтня. УНІАН. БЮТ просить Євгена КИСЕЛЬОВА запросити представника блоку на сьогоднішню програму «Велика політика» на телеканалі «Інтер», у якій візьме участь голова Контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, «сьогодні до мікрофона підводять голову Контрольно-ревізійного управління Петра АНДРЄЄВА, який у своєму звіті лише переповів те, що тиждень тому за мільйони бюджетних грошей накопали в українському Інтернеті так звані аудитори (із США, що перевіряли дільність уряду Юлії ТИМОШЕНКО - УНІАН)».

У БЮТ заявляють, що поділяють «теорію Євгена КИСЕЛЬОВА про те, що «Велика політика» не концерт по заявках. Але оскільки на практиці це таки концерт, де Адміністрація Президента регулярно замовляє номери, то ведучий мав би дозволити висловлювати побажання й іншим «глядачам».

Відтак, прес-служба БЮТ уповноважена заявити: «БЮТ готовий надати у розпорядження Євгена КИСЕЛЬОВА одного з ключових спікерів блоку, який дасть достойні відповіді на всі питання, які до цієї політичної сили має пан АНДРЄЄВ».