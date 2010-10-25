Янукович доручив силовикам розібратися з харківськими бюлетенями

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у зв’язку із повідомленнями про ймовірні порушення законодавства під час виготовлення виборчих бюлетенів у Харкові доручив правоохоронним органам розібратися у ситуації і дати правову оцінку наведеним фактам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на неприпустимості порушення законодавства. «Всі складові виборчого процесу повинні базуватися виключно на законі про вибори», - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО і Олексій ЛОГВИНЕНКО викликали оперативно-слідчу групу до типографії «Фоліо-плюс» у Харкові, де був виявлений факт друкування неврахованих виборчих бюлетенів.