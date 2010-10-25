Тимошенко: влада надрукувала більше 83 млрд. емісійних гривень

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що діюча влада надрукувала більше 83 млрд. емісійних гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Хмельницькому.

«Станом на 1 вересня в Україні було надруковано 77,2 млрд. грн. За жовтень влада надрукувала ще 5 млрд. грн. У сумі ми маємо понад 83 млрд. грн. грошей, які не підкріплені економічними засобами», - заявила лідер “Батьківщини”.

За її словами, через два-три місяці в Україні стрімко зросте рівень інфляції. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що левова частка цих коштів пішла до добудову об’єктів Євро-2012. «Якщо за мого прем’єрства кошторис НСК «Олімпійський» вартував 2,1 млрд. грн., то зараз вартість цього об’єкта зросла до 4,2 млрд. грн. Хто і кому дав право підвищувати вартість добудови стадіону?» - запитала вона, додавши, що «це реальне корупційне заробітчанство».