У КВУ прогнозують, що міжнародні спостерігачі будуть обережні в заявах

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО переконаний, що місцеві вибори в Україні не будуть визнані недійсними.

Про це він заявив під час прес-конференції в УНІАН.

О.ЧЕРНЕНКО зауважив, що діючим законом про місцеві вибори взагалі не передбачено визнання виборів недійсними, хоча в Україні все може бути. “По всій Україні вибори недійсними ніхто не визнає. По деяких окремих регіонах, безперечно, буде спроба оскарження, спроба визнання недійсними на певних дільницях. Але, з попереднього досвіду, я не думаю, що вони увінчаються успіхом”, - сказав він.

За словами О.ЧЕРНЕНКА, ні українські, ні міжнародні спостерігачі не зроблять ці вибори демократичнішими, якщо самі політики не захочуть цього. За його словами, деякі впливові міжнародні спостерігачі навіть не будуть робити офіційних заяв відносно місцевих виборів, а просто напишуть звіт.

Як вважає О.ЧЕРНЕНКО, навіть ті заяви, які й будуть лунати від міжнародних спостерігачів, будуть дуже обережними. “Так, вони будуть критичні – це вже видно. Критикуватимуть закон, критикуватимуть втручання влади, але того, що світ публічно визнає ці вибори недемократичними, такого не буде”, - сказав він.