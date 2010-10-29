Литвин знайшов пояснення жорстокості цих виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що вибори до місцевих органів влади сприятимуть організації діалогу всередині політикуму щодо стану і перспектив розвитку України.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками міжнародних місій зі спостереження за виборами до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

«Маємо зробити все, аби підтвердити спроможність України провести демократичні вибори», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, нині Україна «знову здаватиме іспит на демократію» і є важливим, аби виборчий процес відбувався у правовому річищі. Однією із особливостей нинішніх перегонів, «яка пояснює їх жорсткість», В.ЛИТВИН назвав «продовження з’ясування стосунків після президентських виборів». Голова Верховної Ради вважає, що після завершення виборів необхідно провести «загальнонаціональну дискусію щодо стану і перспектив розвитку України», зокрема, щодо «подальшої організації політичного життя» і виборчого законодавства. За його словами, потрібно «активно займатися партійним будівництвом», а також внести зміни до законодавства, яке регламентує діяльність партій і громадських організацій, з урахуванням сучасних підходів до цього питання. У цьому контексті керівник парламенту висловив думку про необхідність одразу після завершення перегонів ухвалити Виборчий кодекс, передбачивши заборону внесення до нього змін «під вибори».

В.ЛИТВИН наголосив, що закон про місцеві вибори було прийнято у відповідності до норм Регламенту, і запевнив, що Верховна Рада «робитиме усе, аби можливі скарги щодо виборів були об’єктивно досліджені».

Відповідаючи на запитання членів делегації щодо нових конституційних реалій, В.ЛИТВИН висловив переконання у необхідності «сповідувати верховенство права». За його словами, рішення Конституційного Суду «не підлягає оскарженню, а підлягає виконанню». «Все інше - у сфері політичних оцінок», - сказав він.