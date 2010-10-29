Наша Україна заявляє, що їхнього кандидата хочуть зняти з виборів

Голова політради «Нашої України» розцінює питання про зняття з виборів голови Львівської облради, «нашоукраїнця» Мирослава Сеника як тиск з боку влади. Про це він заявив, спілкуючись з мешканцями м. Мостиська, що на Львівщині, повідомляє офіційний сайт НУ.

Інтернет-ресурс нагадує, що Мирослава Сеника та декількох інших кандидатів Львівська ТВК хоче зняти з виборів за критику дій комісії, яка викинула з виборчого процесу представників опозиційних партій.

«Кожен наш осередок стане на захист Мирослава Сеника. Ми категорично будемо протистояти тиску окупаційної влади, яка намагається зняти з реєстрації сьогодні, в останній день кампанії, нашого кандидата – боягузливо, за зачиненими дверима», - наголосив Наливайченко.

«Ці хлопці програли державу, почали війну і агресію проти власного народу», - сказав він, оцінюючи дії представників влади.

«Ми цього не допустимо і не віддамо жодного голосу окупантам», - запевнив політик. «Ми не здамо жодного нашого однопартійця, бо на вибори «Наша Україна» іде командою і бореться за кожного члена нашої команди», - додав Наливайченко.

Мирослав Сеник, який нині є першим номером у списку «Нашої України» до облради, а також кандидатом у мажоритарному окрузі Львова, вважає, що якщо його і ще низку кандидатів безпідставно знімуть з виборчого процесу, то це стане кричущим порушенням виборчого закону. «Ми не зробили нічого протизаконного! Мені важко сказати, яким буде рішення, але я впевнений у своїй правоті. Якщо зняття з виборчого процесу буде зроблено, то йтиметься виключно про політичне рішення, яке не має під собою правових підстав», – заявив «нашоукраїнець».