Експерт пророкує «вкрай несподівану» ситуацію на виборах у Львові

Подолання на місцевих виборах трипроцентного бар`єру Партією регіонів у Львівській області й у самому Львові стане не лише локальним успіхом і результатом роботи команди губернатора Василя ГОРБАЛЯ, але й тенденцією зрушення електоральних настроїв на Західній Україні.

Про це сказано в переданому УНІАН коментарі заступника директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО.

«У Львові ситуація з результатами виборів може стати вкрай несподіваною. Причому, неприємним сюрпризом вона обернеться, перш за все, для опозиційних партій націонал-демократичного спрямування. Тоді як для Партії регіонів подолання 3% бар`єру вже варто розцінювати не лише як успіх, але й як тенденцію. Діяльність команди губернатора таки привела до зрушення, що намітилося в електоральних настроях Західної України», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, міська влада Львова може істотно оновитися, а вплив традиційний сильних для Галичини партій – слабшатиме.

«Вважаю, що покращить свої позиції у Львові «Свобода» ТЯГНИБОКА, у Львівській міськраді з`являться фракції ПР, ЯЦЕНЮКА і, можливо, ТІГІПКА. При гіпотетичній перемозі на мерських виборах аполітичного САДОВОГО (мер Львова Андрій САДОВИЙ - УНІАН), розстановка сил у місті може бути непередбачуваною. При цьому, однозначно не кращими з позицій ефективності й результату ці вибори будуть для партій, орієнтованих на ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКА», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.