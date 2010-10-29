Янукович доручив «організувати людям святковий настрій» на виборах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає голів обласних держадміністрацій забезпечити людям святковий настрій на дільницях під час голосування на виборах місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій.

«Я попросив би, щоб ви подумали про людей і організували, як завжди, на кожній дільниці при необхідності, для людей святковий настрій», - сказав Президент.

Він попросив при можливості забезпечити харчуванням виборців та членів комісій. «Організуйте, щоб було харчування, щоб люди бачили, що влада думає про них, і це наш з вами обов’язок, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що мова йде не про тиск, чи спосіб підкупу виборців, а саме про турботу про людей. «Ми маємо створити умови і для членів комісій, і для тих, хто не встиг там дома вчасно поїсти, щоб була така можливість на дільницях», - наголосив Президент.

За його словами, для влади не стільки важливий результат виборів, скільки важливо створити умови для людей, які прийдуть на виборчі дільниці. «Це питання нашого ставлення до виборця, шановні колеги, і питання зрілості влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.