Підприємствам усіх форм власності доведуть квоти на молодих спеціалістів?

Держава розробляє комплексну систему підтримки молоді, заявив на прес-конференції у Харкові заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Нестор ШУФРИЧ, говорячи про можливі шляхи вирішення проблем молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, Н.ШУФРИЧ акцентував, що, вирішуючи проблеми молоді, держава повинна забезпечити молодих спеціалістів першим робочим місцем, а також дати можливість придбати власне житло.

За словами Н.ШУФРИЧА, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав цю ідею, і з ініціативи молодих народних епутатів від Партії регіонів зараз розробляється концепція підтримки молоді.

«Зараз розробляється система, яка буде стимулювати надання на перші три роки робочого місця із середньою зарплатнею по регіону», - сказав він.

За словами Н.ШУФРИЧА, держава запроваджуватиме санкції проти підприємств, які відмовляються наймати молодих спеціалістів, причому за рахунок цих коштів «буде акумулюватися фонд, який буде заохочувати тих, котрі будуть брати на роботу молодих спеціалістів».

«Якщо у тебе високотехнологічне виробництво і ти не можеш взяти на роботу молодого спеціаліста, там є певні ризики, то заплати відповідний додатковий збір державі. Держава ці гроші перерозподілить серед тих, хто бере молодих спеціалістів», - пояснив Н.ШУФРИЧ.

Він зазначив, що підприємства будуть зацікавлені наймати молодих спеціалістів через введення певних пільг. «Ці збори будуть поступати на ті підприємства, які будуть брати молодих спеціалістів. Ти взяв молодого спеціаліста, за рахунок цього накопичувального фонду ти будеш менше платити за нього соціальних та інших зборів», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він підкреслив, що брати на роботу молодих спеціалістів зобов’яжуть усі підприємства, і «відповідні квоти повинні бути доведені всім підприємствам незалежно від форми власності», але кількість молодих спеціалістів, що працюють на одному підприємстві, буде обмежена.

Крім того, за словами Н.ШУФРИЧА, держава стимулюватиме банки надавати кредити молодим сім’ям у розмірі 200-240 тис. грн. на придбання житла. «Відсотки тут на себе повинна брати держава», - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що принципова підтримка главою держави цього проекту є, і зараз розпочалася розробка «системи зборів для тих, хто відмовляється надавати робочі місця молодим спеціалістам», а також формули компенсації банкам відсотків за кредитами молодим сім’ям на придбання житла.

Він висловив сподівання, що програма підтримки молоді буде впроваджена вже з наступного року, а підтримка з бюджету на її втілення буде отримана з 2012 року.

«Я справді хочу, щоб нас було 50 мільйонів, а для цього нашій молоді потрібно забезпечити стабільний дохід і дах над головою», - резюмував Н.ШУФРИЧ.