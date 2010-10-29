Янукович зможе приземлятися на дахи Кабміну і АП?

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що ефективна організація повітряного сполучення у межах Києва, у тому числі для глави держави, є певним актуальним кроком для модернізації столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

На думку С.ЛЬОВОЧКІНА, враховуючи кількість проблем, які створюються в результаті переміщення автомобільного кортежу Президента, вірогідніше ухвалити рішення про використання вертольота.

“У ДУС є достатня кількість авіаційної техніки в оренді і власності, щоб забезпечити безпечні перельоти”, - сказав він, уточнивши, що новий вертоліт для глави держави купуватися не буде.

“Вертольоти в Україні не будуються. У будь-якому випадку, він буде імпортним. У нас зараз є декілька вертольотів, і орендований, і у власності інших центральних органів влади, є американська техніка, є європейська і ще російська”, - зауважив С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, він не може уточнити строки початку авіаційних перельотів Президента над Києвом, адже “тут є технічна сторона, пов’язана із забезпеченням безпеки перельотів, забезпеченням місць посадки, технічного обслуговування”.

Зокрема, глава АП наголосив, що особливо ретельно відпрацьовується можливість перельотів В.ЯНУКОВИЧА у темну пору доби.

При цьому С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що майданчик, який зараз будується у центрі Києва поблизу Паркової алеї, розглядається як один із варіантів для посадок вертольота глави держави. “Оскільки посадки повітряних суден у центрі міста завжди є проблемою”, - пояснив він, додавши, що, як варіант, також вивчається можливість посадки вертольотів на дахах будівлі Адміністрації Президента і Кабінету міністрів.

Водночас С.ЛЬОВОЧКІН наголосив, що організація повітряного сполучення над Києвом є актуальною для міста як великої європейської столиці, особливо напередодні проведення Євро-2012.

“Це і авіація МНС, і медична авіація... В принципі, це якийсь крок до модернізації столиці. Я вважаю, якщо буде відпрацьований ефективний регламент переміщення вертольотів над містом, якщо буде декілька посадкових майданчиків, якщо вони будуть обладнані на території медичних центрів, то це усе буде корисним для усіх... Це все велика проблема, яку треба вирішувати. І я б тут не ставив першочерговим завданням перевезення лише VIPів”, - переконаний глава Адміністрації Президента України.