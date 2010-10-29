У Херсоні суд заборонив партії Тимошенко агітувати за себе

У Херсоні суд заборонив «Батьківщині» агітувати за себе, а підприємцям - пікетувати облдержадміністрацію.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Херсонської обласної організації Станіслав ТРОШИН, рішенням Херсонського окружного адміністративного суду від 28 жовтня міській партійній організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» заборонили в останній день агітації 29 жовтня проводити мітинги, виставляти намети та проводити агітаційні заходи у спеціально відведених для цього місцях у центрі міста – на площі Героїв Сталінграда (біля облдрамтеатру) та на площі перед кіноконцертним залом «Ювілейний».

Також цей же суд того ж дня виніс рішення про заборону проведення мітингу місцевими підприємцями на площі перед ККЗ «Ювілейний». Підприємці, які протестують проти прийняття нового Податкового кодексу, хотіли висловити своє обурення бажанням народних депутатів від Партії регіонів поставили питання прийняття кодексу першим до порядку денного засідання Верховної Ради 4 листопада.

Обидва позови до суду були подані з міськвиконкому.

ХОО «ВО «Батківщина» вважає, що вказані рішення суду грубо порушують виборче законодавство і права людей на свободу зібрань.