У Нашій Україні передбачають, що вибори стануть холодним душем для демсил

«Наша Україна» запропонувала кілька ініціатив задля запобігання фальсифікації виборів. Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив член Політради «Нашої України» Данило Лубківський.

Одна з таких ініціатив - створення юридичної лінії захисту. За словами Лубківського, це телефонний зв’язок для громадян, які можуть звертатись за номером 0 800 50 28 18 і отримати юридичну допомогу та повідомити про фальсифікації.

Представник «Нашої України» сказав, що партія донесла всі приклади порушеннь виборчого законодавства до зарубіжних партнерів під час зустрічей у США та Європі, а також під час зустрічей з міжнародними спостерігачами у Києві.

«Є занепокоєність, що на цих виборах значно менше міжнародних спостерігачів, ніж раніше, що створює додатковий небажаний прецедент», – сказав Лубківський.

Разом з тим він закликав громадян прийти на вибори, не віддавати голос тим, «хто будує казарму в державі», і підтримати патріотичні сили. Член «Нашої України» додав, що ці вибори стануть «холодним душем для всіх патріотичних сил, це має бути поштовх для об’єднання».