Пасхавер розвінчав утопії, які підсовують Януковичу

Директор Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР вважає утопічною заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про досягнення в 2011 році докризового рівня розвитку економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ПАСХАВЕР висловив сьогодні на засіданні громадсько-політичного об`єднання "Український форум".

"Прем`єр-міністр говорить про те, що ми можемо досягти докризового рівня економіки наступного року. А проста арифметика показує, що якщо економіка за час кризи "впала" на 15%, то для того, щоб вийти на докризовий рівень, необхідно забезпечити зростання економіки на 20%. І якщо цього року економіка зросте на 5%, то наступного року необхідно досягти зростання на 15%, що є повною утопією", - сказав О.ПАСХАВЕР.

Економіст також вважає нереальним для виконання обіцянку влади, що протягом найближчих 10 років Україна увійде до двадцятки найбільш розвинених країн світу. "Хтось підказав Президенту ідею досягнення доходів і рівня розвитку України за 10 років і увійти до двадцятки найбільш розвинених країн світу. Я не полінувався і порахував: якщо країни двадцятки не розвиватимуться взагалі, а ми їх наздоганятимемо, то нам необхідно забезпечувати щорічний 20-процентний приріст економіки протягом цих 10 років", - підкреслив О.ПАСХАВЕР.

У свою чергу, автор ідеї про входження України в двадцятку найбільш розвинених країн світу, екс-віце-прем`єр, голова Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО уточнив, що йдеться про підвищення конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках. "Я говорив, що потрібно увійти до числа конкурентноздатних країн", - пояснив В.СЕМИНОЖЕНКО.

"Це тісно пов`язані речі - якщо ви конкурентноздатні, то у вас і дохід високий", - парирував О.ПАСХАВЕР.

На його думку, довіра громадян до влади залежить від того, наскільки відповідальною є влада в своїх заявах і реальних діях. "Якщо соціологи говорять про низький рівень довіри до влади, то зрозуміло чому - тому що влада показує, як вона ставиться до цієї проблеми довіри. Реформи потрібно починати з себе, а не з підвищення рівня пенсійного віку, хоча це також необхідно", - підкреслив О.ПАСХАВЕР.

Крім того, на його думку, влада повинна прагнути до політичної конкуренції на виборах. "Безконкурентні вибори ведуть до загнивання й неефективності влади. Там, де немає конкуренції, навряд чи влада буде ефективною", - резюмував він.