Країни ГУАМ домовилися про обмін спеціалістами - борцями з корупцією

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ заявляють про необхідність інтенсифікації регіональних і двосторонніх зусиль у сфері боротьби з корупцією і відмиванням грошей.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, сьогодні в Києві під головуванням грузинської сторони завершилося 3-е засідання Робочої підгрупи по боротьбі з корупцією і відмиванням грошей (РПГ-КВГ).

Учасники засідання підбили підсумки проведеної протягом 2010 року роботи, визначили план заходів на 2011 рік і затвердили кандидатуру Грузії як країну-координатора Робочої підгрупи на період 2011-2012 років.

Сторони також погодили структуру тематичного розділу «Інформаційного бюлетеня ГУАМ» у сфері попередження і боротьби з корупцією і відмиванням грошей і склад відомостей для регулярного обміну інформацією між компетентними органами держав-членів ГУАМ.

Учасники Робочої підгрупи підкреслили необхідність інтенсифікації на двосторонньому рівні оперативної взаємодії між компетентними органами держав-членів ГУАМ з питань боротьби з корупцією і відмиванням грошей, а також взаємного обміну фахівцями і стажистами з метою вивчення досвіду.

РПГ-КВГ також заявила про намір активізувати взаємодію держав-членів ГУАМ з питань попередження і боротьби з корупцією і відмиванням грошей у рамках Комітету експертів за оцінкою заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL), Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO) і Егмонтської групи.

На порядку денному засідання також стояло питання підготовки до початку імплементації Проекту міжнародної технічної допомоги ГУАМ з боку Антикорупційної мережі ОЕСР і США у сфері боротьби з корупцією і відмиванням грошей.

Чергове засідання РПГ-КВГ планується провести в березні-квітні 2011 року, повідомили в Секретаріаті ГУАМ.