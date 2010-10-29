Азаров каже, що його не цікавило, скільки регіоналів у тервиборчкомах

Представники Партії регіонів становлять абсолютну меншість у територіальних виборчих комісіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міжнародними спостерігачами за виборами в Україні.

«Наскільки мені відомо, представники Партії регіонів у виборчих комісіях становлять абсолютну меншість», - сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що з 18 можливих членів ТВК Партія регіонів може мати лише три своїх представники в комісії. «Загальна цифра наших представників значно менша за решту всіх партій. Значно менша», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що як голова партії, яка бере участь у місцевих виборах, спеціально не цікавився загальною кількістю представників Партії регіонів у ТВК. «Я, відверто кажучи, навіть не цікавився цим питанням. Мене чомусь не дуже цікавило: а скільки наших членів у виборчих комісіях», - сказав М.АЗАРОВ.