Яценюк збере для Януковича дані на всіх, кого треба покарати після виборів

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликав однопартійців, прихильників партії та політичних партнерів зробити усе можливе, щоб не допустити фальсифікацій на виборах 31 жовтня.

Про це він сказав під час відео-конференції з партійними організаціями «Фронту Змін» у регіонах України, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК вважає за необхідне створювати на місцях спільні з іншими політичними силами оперативні штаби для реагування на випадки фальсифікацій. «Фронт Змін» готовий надати для цього свою інфраструктуру», - додав він.

Звертаючись до своїх однопартійців, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вимагатиме детальних звітів про незаконну діяльність державних посадових осіб під час виборчої кампанії та у день підрахунку голосів. «По кожному факту, по кожній дії чи бездіяльності будь-яких посадових осіб в Україні необхідна детальна інформація», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що за підсумками цих звітів звернеться до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з відкритим листом і конкретним переліком прізвищ усіх посадових осіб, які будуть помічені у порушеннях виборчого законодавства. «Президент публічно казав про те, що кожен порушник буде покараний, і я щодо кожного факту дам йому інформацію для того, щоб правоохоронна система вжила заходів до всіх чиновників, членів комісій, суддів, які виносять неправосудні рішення», - повідомив лідер партії.

Лідер “Фронту Змін” закликав усіх причетних до забезпечення голосування і підрахунку голосів діяти винятково за законом. «Хочу запевнити усіх членів комісій, голів районних, обласних державних адміністрацій, чиновників різних рівнів, що жодна людина, яка буде порушувати закон, не залишиться поза межами кримінального розслідування», - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК звернувся до однопартійців із закликом допомогти іншим політичним силам захистити результат на виборах і протистояти фактам фальсифікацій. «Запрошуються всі, хто хоче захистити результат, ні перед ким не зачиняються двері, бо у нас є можливість захистити демократичне волевиявлення”, – зазначив він і наголосив, що по кожному факту фальсифікацій повинні подаватися скарги до судів, а також ці випадки мають широко висвітлюватися у засобах масової інформації.

За його словами, в оперативних штабах обов’язково працюватимуть юристи, спостерігачі, залучатимуться журналісти. Він повідомив, що також у штабах працюватимуть мобільні бригади, які зможуть негайно виїжджати на дільниці у разі надходження сигналу про можливі фальсифікації.

«Я щиро сподіваюсь на те, що ми зможемо забезпечити волевиявлення українців, що наша політична сила не тільки отримає результат, а й закріпить демократичні перетворення в Україні», - підкреслив лідер «Фронту Змін».