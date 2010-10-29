Геращенко просить ГПУ розібратися з профанацією і цензурою в Ужгороді

Голова парламентської комісії з розслідування фактів цензури і тиску на журналістів Ірина ГЕРАЩЕНКО направила запит на ім’я генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням невідкладно перевірити факти щодо протизаконної вимоги Ужгородської міської ТВК до журналістів узгоджувати усі інформаційні повідомлення про роботу цієї комісії під загрозою втратити акредитацію.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН тексті запиту, звернення щодо незаконності дій ТСК, які містять ознаки цензури та обмеження прав журналістів на виконання професійних обов’язків до парламентської комісії передали Інститут масової інформації та громадський рух "Стоп цензурі!".

На думку І.ГЕРАЩЕНКО, Ужгородська міська ТВК перевищила свої повноваження і протизаконно наділила себе правом позбавляти журналістів акредитації за зміст матеріалу.

“Лише суд може вирішити, чи є будь-яка інформація недостовірною, це не функція ТВК”, - наголосила депутат.

У запиті до Генпрокуратури вона просить дати оцінку цій ситуації якнайшвидше, аби 31 жовтня, у день виборів, журналісти не були позбавлені права інформувати суспільство про хід голосування правдиво, а не під диктовку голів ТВК.

І.ГЕРАЩЕНКО вважає, що однією з причин конфліктів журналістів з членами ТВК на нинішніх виборах є непрофесійність багатьох представників комісій.

"Закон про вибори до місцевих органів самоврядування приймався нинішньою владою поспіхом, з численними порушеннями, він заклав основи непаритетного і непрофесійного підходу при формуванні ТВК, представники яких часто не знають азів виборчого законодавства", - вважає депутат.