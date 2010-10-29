Наливайченко просить міжнародних спостерігачів звернути увагу на Львів

З проханням звернути увагу на спробу усунути з виборчого процесу кандидата у депутати до обласної ради від «Нашої України» у Львові Мирослава Сеника та кандидатів від інших опозиційних партій голова політради «Нашої України» НАЛИВАЙЧЕНКО звернувся до міжнародних спостерігачів.

У зверненні він повідомляє про те, що 29 жовтня о 18:00 відбудеться засідання Львівської обласної ТВК з метою скасування реєстрації кандидатів у депутати від «Нашої України» та «Фронту змін» до Львівської обласної ради за їхні зауваження щодо формування виборчих комісій. Критика того, що з виборчих комісій виключили представників найрейтинговіших партій у регіоні, за твердженням НАЛИВАЙЧЕНКА, розцінена як тиск на ТВК.

«Я вбачаю в таких діях політичну розправу провладних сил над опозиційними кандидатами, які є найбільш ймовірними переможцями у своїх округах», - наголошує у документі нашоукраїнець.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що головою однієї з ТВК було подано скаргу до територіальної виборчої комісії на кандидата у депутати до обласної ради від «Нашої України» у Львові Мирослава Сеника та декількох інших кандидатів на місцевих виборах.