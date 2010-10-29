Королевська пояснила, чому їй хочеться бути у комітеті Януковича

«Якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче й готовий чути альтернативну точку зору на економічні процеси, що відбуваються в країні, то я думаю, що повинна докласти до цього свої зусилля. Впевнена, що кожен політик у своїй роботі повинен керуватися принципом економічного патріотизму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, відповідаючи на запитання журналістів про ініціативу парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики включити її і Віталія ХОМУТИННІКА в Комітет економічних реформ при Президенті.

«В Україні є проблеми з імітацією реформ і їх ефективністю, з реальною оцінкою економічної ситуації, з інвестиційним кліматом, повсюдна корупція й беззаконня контролюючих органів. Це все глобальні виклики, з якими потрібно боротися», - пояснила голова Комітету ВР із питань промислової та регуляторної політики і підприємництва.

За її словами, є визнана теза – «чим сильніша опозиція, тим сильніша влада». «Я жорстко й послідовно відстоюю інтереси малого та середнього бізнесу. Це можна прослідкувати за моїм супроводом такого одіозного документа як новий Податковий кодекс. Вважаю, що податкова реформа й неминуча, й необхідна. Але проводити її, шокуючи всю країну й доводячи до відчаю бізнес, неприпустимо. І я готова відстоювати цю свою точку зору з усіма політиками і на всіх рівнях», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, «податкова реформа – це глобальний проект для країни. Тому як би критично я не була налаштована проти неефективних і неадекватних дій уряду і псевдореформаторів, розумію, що зобов`язана докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати помилки влади, які спричинять за собою погіршення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості України. Час критики без пропозиції альтернативи вже пройшов».

На запитання журналіста, чи не збирається вона йти з БЮТ і переходити в більшість, Н.КОРОЛЕВСЬКА відповіла: «Ні, не збираюся. Нам час позбавлятися від містечкових роздумів на тему місця сидіння. Кожен прогресивний політик повинен бути корисний своїй країні, незалежно від того, у владі він або в опозиції».