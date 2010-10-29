Спостерігач: Коли по ТБ говорять про Україну, в Європі всі знають - буде шоу

В Україні розпочала роботу місія міжнародних спостерігачів за виборами CIS-EMO.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомили учасники місії: психолог Олег КРУГЛЕЦЬКИЙ (Росія), депутат Європарламенту Олександр МИРСЬКИЙ (Латвія) і політолог Володимир АРТЕМЕНКО (Росія).

За словами В.АРТЕМЕНКА, CIS-EMO надіслала своїх представників практично в кожен регіон України. У спостереженні за виборчим процесом беруть участь експерти зі Словаччини, Польщі, Киргизії, Росії, Вірменії, Латвії.

В.АРТЕМЕНКО зазначив, що недоліком виборної кампанії в країні є розрізненість законів, регулюючих виборчий процес. «Тому ми вважаємо, що в Україні необхідно прийняти виборчий кодекс, який би об`єднав усі наявні норми», - сказав експерт.

Депутат Європарламенту О.МИРСЬКИЙ зазначив, що в Європі не знижується інтерес до України. Так, у Європарламенті пройшли гарячі дискусії з приводу проекту резолюції Європейської народної партії з різкою критикою ситуації в Україні і ходу виборчої кампанії. За словами О.МИРСЬКОГО, серед європарламентаріїв запанував тверезий підхід не приймати ніяких резолюцій, оскільки це кваліфікувалося б як втручання у внутрішні справи країни. «Було вирішено відкласти розгляд резолюції на січень, оскільки використовувати Європарламент у передвиборній боротьбі неприпустимо», - заявив О.МИРСЬКИЙ.

Латвійський депутат застеріг учасників виборів від брудних технологій. «Я вважаю, що безвідповідально з боку деяких представників опозиції ще до виборів заявляти про те, що вони не визнають їх підсумків. Всі ті, хто бере участь у виборчій кампанії, мають підписувати заяву про довіру ЦВК. Інакше, кожні вибори в Україні закінчуватимуться балаганами з наметами. Від цього балагана скороминущу вигоду одержують політики, але програє країна і український народ. У результаті, коли по телебаченню починають говорити про Україну, в Європі вже всі знають: буде шоу. Так не треба перетворювати цілий народ на представників великого театру», - заявив О.МИРСЬКИЙ.