Партія регіонів повинна довести своє право керувати країною

Партія регіонів повинна довести своє право на керування країною.

Про це заявив сьогодні, виступаючи перед учасниками форуму Партії регіонів «Будуємо нову країну», голова партії Микола АЗАРОВ.

«Ми з вами перемогли на президентських виборах, тепер ми повинні у чесній, демократичній боротьбі довести наше право на всіх рівнях влади керувати країною», - сказав М.АЗАРОВ.

Він заявив, що Партії регіонів влада потрібна не заради влади, а для розвитку України.

За його словами, опозиція заявляє про те, що місцеві вибори будуть сфальсифіковані тому, що розуміє, що не має шансів виграти їх.

«Ми не повинні дати ані найменшого приводу для скарг і оскаржень результатів виборів у різних інстанціях. Я сказав це, скажімо, для проформи, а не для справи», - наголосив М.АЗАРОВ.