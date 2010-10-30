Вибори до Київської облради визнають недійсними?

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА не виключає, що вибори до Київської обласної ради можуть бути визнані недійсними через конфліктну ситуацію навколо списків кандидатів у депутати нібито від партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні журналістам в ЦВК.

«На мій погляд, ситуація дійсно досить конфліктна, і перспективи для того, щоб було поставлено під сумнів результати цих виборів, абсолютно є наявними», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Заступник голови ЦВК підкреслила, що вважає неправомірними дії Київської ТВК, яка відмовилася взяти до відома інформацію про виключення партійців з лав «Батьківщини».

«На мій погляд, дійсно не правомірною була свого часу і відмова Управління юстиції брати до відома інформацію», - зазначила вона.

Заступник голови ЦВК додала, що Центральна виборча комісія відслідковуватиме рішення Київської ТВК щодо можливого скасування реєстрації кандидатів у депутати від партії «Батьківщина» на чолі з Володимиром МАЙБОЖЕНКОМ.

«Якщо буде скасовано реєстрацію, то в бюлетенях буде проставлено штамп «вибув», - наголосила вона.

Водночас у Київській територіальній виборчій комісії поки не підтвердили, що сьогодні на засіданні планується розглянути питання про скасування реєстрації кандидатів в депутати від партії «Батьківщина» В.МАЙБОЖЕНКА.

Київська обласна ТВК знаходиться в приміщенні Київської обласної державної адміністрації.

Приміщення охороняється співробітниками спецпідрозділу «Беркут», які не допустили журналістів в приміщення ТВК для отримання інформації про можливе сьогоднішнє засідання та порядок денний.

Через деякий час до журналістів вийшов помічник голови ТВК Олександр ПШЕНИЧНИЙ, який пообіцяв протягом дня надати інформацію з цього приводу.