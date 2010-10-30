Голова Львівської облради подав судовий позов на ТВК

Голова Львівської обласної ради, кандидат у депутати до облради від політичної партії «Наша Україна» Мирослав СЕНИК подав судовий позов на дії львівської територіальної виборчої комісії.

Про це він повідомив УНІАН.

У своєму позові М.СЕНИК вимагає від ТВК не порушувати закону щодо виборів, зокрема, не розглядати скаргу щодо його кандидатури у депутати, яку подав голова однієї з районних ТВК.

Скарги на М.СЕНИКА надійшли ще 27 жовтня, і згідно із законом про вибори, ТВК у дводенний термін мала відреагувати на них. 28 жовтня рішення не було ухвалено, а 29 жовтня не вистачило кворуму, тому засідання перенесли на 30 жовтня

Сьогодні о 17.00 у Львівському окружному адміністративному суді розпочався розгляд позову М.СЕНИКА на дії ТВК.

Як стало відомо УНІАН, на 18.00 призначено початок засідання обласної ТВК під час якого, зокрема планується розглянути скаргу голови однієї з районних ТВК Львівщини на дії голови Львівської обласної ради.