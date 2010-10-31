Відкрилися виборчі дільниці

Сьогодні в Україні проходять чергові місцеві вибори.

Вони вперше проводяться за пропорційно-мажоритарною системою: половина депутатів місцевих рад обирається за партійними списками, ще половина - в одномандатних округах, хоча висувати кандидатів у цих округах можуть лише місцеві партійні організації.

За змішаною системою обираються депутати Верховної Ради АР Крим, а також обласних, районних і міських рад. Водночас, депутати сільських і селищних рад обираються за мажоритарною системою.

За місцевими виборами спостерігатимуть 1913 офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, у тому числі 1151 - від Громадянської мережі "Опора", 645 - від Комітету виборців України, 117 - від громадської організації "Фронт Змін".

Крім того, спостерігати за виборами будуть 134 офіційних спостерігачі від іноземних держав і 356 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій.

Компанія GfK Ukraine на замовлення партії "Єдиний центр" має намір провести всеукраїнський екзит-пол, у рамках якого проведе опитування на 580 виборчих дільницях у всіх областях, де проходять вибори облрад. Окремо будуть вивчати підсумки голосування за міських голів Донецька, Харкова, Ужгорода, Луцька, Чернівців і Хмельницького. Результати екзит-полу оголосять сьогодні о 22.00 в УНІАН.

Остаточні підсумки голосування за законом мають бути підбиті не пізніше 5 листопада.