На Донеччині помер кандидат у депутати міськради

Сьогодні в місті Докучаєвськ Донецької області помер кандидат у депутати міської ради від партії "Сильна Україна " Павло ТАРАСЕНКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку голова обласної громадської організації “Комітет виборців України" Сергій ТКАЧЕНКО.

"Це оперативна інформація, тому поки що причини смерті кандидата назвати ми не можемо, інформація буде пізніше", - сказав С.ТКАЧЕНКО.

Він додав, що в даній ситуації якесь конкретне рішення, наприклад, з виключення померлого зі списку, повинна прийняти територіальна виборча комісія.