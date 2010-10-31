Спостерігачі партії “Батьківщина” фіксують численні порушення на місцевих виборах в Житомирській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на прес-службу Житомирської обласної партійної організації «ВО «Батьківщина».

Згідно з повідомленням, на виборчій дільниці № 05035 у с. Нова Борова Володар-Волинского району в бюлетені з виборів депутатів Житомирської обласної ради по одномандатному мажоритарному округу внесено прізвища кандидатів у депутати, які балотуються по іншому мажоритарному округу, тобто виборці не мають можливості проголосувати за того кандидата, який висунутий по даному округу.

Юристи обласного штабу партії виїхали в район для складання відповідних актів.

Аналогічна ситуація склалася і у Житомирі на 7-ми дільницях.

Крім того, на виборчій дільниці №03045 у с. Слободище Бердичівського району за ніч із закритого опечатаного сейфу під охороною міліції пропало 100 бюлетенів з виборів до районної ради по мажоритарному округу. Там балотуються дві кандидатури – від «ВО «Батьківщина» та від Партії регіонів. Зараз на дільниці працюють співробітники правоохоронних органів.