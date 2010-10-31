У Тимошенко не погоджуються, що в Багдаді все спокійно

У Харківській області невчасно відкрилися 24 виборчі дільниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Харківської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО.

В.ДУДКО спростував інформацію Центральної виборчої комісії про те, що всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Він наголосив, що в Харкові та області в цілому невчасно відкрилися 24 виборчі дільниці.

«Я не розділяю оптимізму голови ЦВК, що в Багдаді все спокійно і ми відкрили всі виборчі дільниці вчасно. О 8.00 не відкрилися та не розпочали роботу в Ленінському районі Харкова 3 дільниці, у Дзержинському – 3, у Київському – 1, у Комінтернівському – 3, в Орджонікідзевському – 2, у Зміївському районі – 1, у Харківському районі – 1, у Дергачовському районі – 2 і близько 8 дільниць у Московському районі», - сказав В.ДУДКО.

Він також звернув увагу на «дивне» збільшенні кількості бажаючих голосувати за місцем проживання. Крім цього, за його словами, у медичних закладах Харківщини стрімко збільшилася кількість хворих у стаціонарах.

За словами В.ДУДКА, на Харківщині працюють близько 5 тисяч спостерігачів від «Батьківщини».