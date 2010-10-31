Єфремов більше години чекав, щоб проголосувати

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ більше за годину простояв на виборчій дільниці, щоб проголосувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

За словами О.ЄФРЕМОВА, він прийшов голосувати на виборчу дільницю в Луганській області о 8 годині ранку, і «більше за одну годину провів на виборчій дільниці».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що сьогодні, в день голосування, «немає системних порушень» і вибори проходять «спокійно».