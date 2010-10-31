Єфремов більше години чекав, щоб проголосувати
15:59, 31 жовтня 2010Політика
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Прийшов о 8 ранку
Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ більше за годину простояв на виборчій дільниці, щоб проголосувати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.
За словами О.ЄФРЕМОВА, він прийшов голосувати на виборчу дільницю в Луганській області о 8 годині ранку, і «більше за одну годину провів на виборчій дільниці».
О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що сьогодні, в день голосування, «немає системних порушень» і вибори проходять «спокійно».
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