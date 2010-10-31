КПУ: у Сімферополі готується масове вкидання бюлетенів

У Сімферополі на виборчій дільниці № 08059 готується масове вкидання бюлетенів, вважають кримські комуністи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі кримського Рескому КПУ, на зазначеній дільниці спостерігачі виявили 153 фальшивих бюлетені для голосування вдома, про що було заявлено голові комісії.

"Проте, незважаючи на зауваження спостерігачів, машина із фальшивими бюлетенями й скриньками виїхала для голосування. Щоб попередити фальсифікацію, за нею виїхала машина зі спостерігачами, яку по дорозі заблокували три екіпажі ДАІ. Машина з фальшивими бюлетенями і скриньками зникла в невідомому напрямку", - повідомили в прес-службі.