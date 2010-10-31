Тимошенко: Кучма поряд з Януковичем виглядає просто як голуб миру

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що діяльність команди Віктора ЯНУКОВИЧА призводить до знищення демократії в Україні, і головним фактом, який підтверджує це, є кампанія з виборів до органів місцевого самоврядування. Про це вона заявила в інтерв`ю виданню "Spiegel online", повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Як у Центральній виборчій комісії, так і комісіях в окремих виборчих округах влада має абсолютну більшість. Крім того, було ухвалено закон, згідно з яким рішення в комісіях можуть прийматись навіть тоді, коли з 18 членів будуть присутні лише троє. Ми вже маємо досвід таких комісій у складі трьох, які називаються "трійки": в сталінські часи такі трійки приймали швидкі рішення про розстріл, ув’язнення або депортацію політичних противників режиму. Згідно з законом, ці трійки мають право також виганяти спостерігачів з виборчих дільниць. Такого не було навіть в часи Президента КУЧМИ. Сьогодні диктатор КУЧМА поряд з "демократом" ЯНУКОВИЧЕМ виглядає просто як голуб мира", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" зазначила, що суспільство бачить усі махінації чинної команди влади. "59% населення переконані, що вибори будуть сфальсифіковані. Сьогодні знищується останній зі здобутків революції, який ще у нас залишився: чесні вибори", - констатувала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що влада застосовує проти неї особисто та проти партії "Батьківщина" "спеціальну ідеологічно-пропагандистську кампанію".

"Про завершення "ери Тимошенко" мріють мої противники, щоб підтримка мене народом та наша політична сила просто зникли. Але це – лише мрії, які ніколи не стануть реальністю. На президентських виборах в лютому ми отримали майже таку ж кількість голосів, скільки і ЯНУКОВИЧ", - констатувала лідер «Батьківщини».