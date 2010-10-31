До Закарпатської облради проходять дві угорські партії
23:16, 31 жовтня 2010Політика
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Опитування провели в 60 населених пунктах
У Закарпатті до обласної ради проходять 7 партій, з них дві – угорські. Про це кореспонденту УНІАН повідомив Президент Карпатського центру полінгових досліджень Володимир ПАНАСЕНКО.
За його словами, з-поміж партій, які закарпатці обрали до обласної ради, «прохідні» сім. Перше місце у “Єдиного Центру, друге місце – Партія регіонів, третє місце – ВО «Батьківщина», четверте місце – «Сильна Україна», п’яте місце – «Фронт змін».
Також проходять до обласної ради, згідно з опитуванням, дві угорські політичні партії – Демократична партія угорців та Партія угорців України.
В.ПАНАСЕНКО також додав, що загалом проведено опитування в 60 населених пунктах Закарпаття.
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