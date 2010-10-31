До Закарпатської облради проходять дві угорські партії

У Закарпатті до обласної ради проходять 7 партій, з них дві – угорські. Про це кореспонденту УНІАН повідомив Президент Карпатського центру полінгових досліджень Володимир ПАНАСЕНКО.

За його словами, з-поміж партій, які закарпатці обрали до обласної ради, «прохідні» сім. Перше місце у “Єдиного Центру, друге місце – Партія регіонів, третє місце – ВО «Батьківщина», четверте місце – «Сильна Україна», п’яте місце – «Фронт змін».

Також проходять до обласної ради, згідно з опитуванням, дві угорські політичні партії – Демократична партія угорців та Партія угорців України.

В.ПАНАСЕНКО також додав, що загалом проведено опитування в 60 населених пунктах Закарпаття.