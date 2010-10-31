Екзит-пол: мером Дніпропетровська обрано Куліченка

Міським головою Дніпропетровська обрано чинного мера Івана КУЛІЧЕНКА (Партія регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані екзит-полу, проведеного Дніпропетровським філіалом Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна, які представив сьогодні після закриття виборчих дільниць на прес-конференції директор філіалу Олександр СМИРНОВ.

За І.КУЛІЧЕНКА проголосували 40,1% респондентів. За Святослава ОЛІЙНИКА („Україна майбутнього”) віддали свої голоси 16,1% опитаних, за Андрія ПАВЕЛКА („Фронт Змін”) - 15,5%.

Загід КРАСНОВ („Наша Україна”) отримав 14,2% голосів респондентів, Галина БУЛАВКА („Батьківщина”) – 6,9%

Під час екзит-полу, проведеного на виході з 64 виборчих дільниць, було опитано 6 тис. 212 респондентів.