Екзит-пол: результати виборів до міськради Вінниці

За результатами екзит-полу, який проводило відділення Комітету виборців України у Вінницькій області, перемогу на виборах Вінницької міськради перемагає партія «Совість України» - 31,4%, «Батьківщина» - 19,5%, Партія регіонів – 8,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані надані КВУ у Вінницькій області.

За результатами екзит-полу, перемогу у виборах депутатів міської ради отримала партія «Совість України», яка набрала 31,4%, на другому місці – «Батьківщина» з 19,5%, Партія регіонів – 8,9%, «Свобода» - 8,5%, Фронт Змін – 7,9%, «Удар» - 4,7%, Комуністична партія – 3%, «Сильна Україна» - 2,2% та інші партії – набрали менше 1%.

За даними опитування, несподіваними стали результати партії «Свобода» та «Сильна Україна», які показали дуже стрімке зростання підтримки виборців.

Загалом було опитано 2 тисячі виборців на виході з 40 виборчих дільниць, тобто по 50 - виборців на кожній дільниці.

Загальна похибка вибірки становить 2,2%.