Грач чекає до понеділка «протверезіння» в Компартії
13:55, 01 листопада 2010Політика
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Він сам уже "усвідомив"
Народний депутат від Комуністичної партії України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ переконаний, що рано чи пізно фракція КПУ залишить провладну більшість у парламенті.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського рескому КПУ.
"Я думаю, що до понеділка багато з моїх колег по партії протверезіють...", - цитує Л.ГРАЧА прес-служба партії.
За його словами, КПУ нічого робити в коаліції.
Народний депутат висловив переконання в тому, що "вона (фракція Комуністичної партії - УНІАН) вийде з коаліції".
Раніше Л.ГРАЧ заявив про вихід зі складу коаліції, оскільки, за його словами, "усвідомив грабіжницький курс влади".
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