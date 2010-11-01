Грач чекає до понеділка «протверезіння» в Компартії

Народний депутат від Комуністичної партії України, лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ переконаний, що рано чи пізно фракція КПУ залишить провладну більшість у парламенті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського рескому КПУ.

"Я думаю, що до понеділка багато з моїх колег по партії протверезіють...", - цитує Л.ГРАЧА прес-служба партії.

За його словами, КПУ нічого робити в коаліції.

Народний депутат висловив переконання в тому, що "вона (фракція Комуністичної партії - УНІАН) вийде з коаліції".

Раніше Л.ГРАЧ заявив про вихід зі складу коаліції, оскільки, за його словами, "усвідомив грабіжницький курс влади".